По его словам, задача Киева и Европы заключается в том, чтобы «соблазнить США» и вновь втянуть их в противостояние с Россией, одновременно пытаясь опорочить российские мирные инициативы. Мирошник отметил, что, несмотря на разницу в подходах, европейские союзники не готовы открыто конфликтовать с Вашингтоном, поскольку США остаются крупнейшей мировой державой с огромными финансовыми и военно-промышленными возможностями.
Ранее сам Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение с Россией по мирному урегулированию на Украине в обозримой перспективе. При этом ранее американский лидер признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально.
