Киев и Европа уговаривают Трампа «стать Байденом», заявили в МИД России

Киев и европейские страны предпринимают усилия, чтобы уговорить администрацию президента США Дональда Трампа вернуться к внешнеполитическому курсу его предшественника Джо Байдена в отношении Украины. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости».

По его словам, задача Киева и Европы заключается в том, чтобы «соблазнить США» и вновь втянуть их в противостояние с Россией, одновременно пытаясь опорочить российские мирные инициативы. Мирошник отметил, что, несмотря на разницу в подходах, европейские союзники не готовы открыто конфликтовать с Вашингтоном, поскольку США остаются крупнейшей мировой державой с огромными финансовыми и военно-промышленными возможностями.

Ранее сам Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение с Россией по мирному урегулированию на Украине в обозримой перспективе. При этом ранее американский лидер признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

