По его словам, задача Киева и Европы заключается в том, чтобы «соблазнить США» и вновь втянуть их в противостояние с Россией, одновременно пытаясь опорочить российские мирные инициативы. Мирошник отметил, что, несмотря на разницу в подходах, европейские союзники не готовы открыто конфликтовать с Вашингтоном, поскольку США остаются крупнейшей мировой державой с огромными финансовыми и военно-промышленными возможностями.