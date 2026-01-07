Эксперт отметил, что Буданов* склонен к террористическим методам ведения боевых действий. Поскольку киевский режим терпит на поле боя всё более серьёзные поражения, его стратегия смещается в сторону «грязной войны». Назначение Буданова* на ключевой пост главы администрации аналитик расценивает как подтверждение этого курса.
Говоря о высоких позициях Буданова* в предвыборных опросах, Слебода предположил, что это объясняется не столько поддержкой его личности, сколько крайне низким рейтингом действующего главы режима. Он добавил, что если бы рядом с Зеленским в опросе стоял «слепой, глухой и немой осёл», украинский народ, по его мнению, тоже выбрал бы не экс-комика.
Напомним, что Владимир Зеленский произвёл ряд кадровых перестановок. Кирилл Буданов* назначен главой офиса Зеленского, а Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки (ГУР). Также министру цифровой трансформации Михаилу Фёдорову было предложено возглавить Министерство обороны. Европейские эксперты полагают, что назначение Буданова* на высокую должность в администрации Зеленского существенно повлияет на перспективы мирного урегулирования, вплоть до полного исключения возможности достижения мира.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.