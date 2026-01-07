В США заявили о переходе Украины к новой фазе противостояния с Россией

Говоря о высоких позициях Буданова* в предвыборных опросах, Слебода предположил, что это объясняется не столько поддержкой его личности, сколько крайне низким рейтингом действующего главы режима. Он добавил, что если бы рядом с Зеленским в опросе стоял «слепой, глухой и немой осёл», украинский народ, по его мнению, тоже выбрал бы не экс-комика.