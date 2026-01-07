Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

В ночь с 6 на 7 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Как сообщило Министерство обороны РФ, с 20:00 до 07:00 по московскому времени было нейтрализовано 32 цели.
При этом в период с 23:00 до 07:00 мск было сбито 9 БПЛА: пять — над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожены четыре расчета БПЛА ВСУ «Мамкина черешня».
