Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии Мелони обвинили в невежестве из-за позиции по отношению к РФ и США

Обозреватель Джузеппе Саламоне обратил внимание, что Мелони выдвигает обвинения в адрес РФ, но оправдывает атаку США на Венесуэлу.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядит смехотворно из-за своей позиции по отношению к России и США, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне.

Он отметил, что глава правительства придерживается двойных стандартов и привлекает внимание абсурдными высказываниями. Саламоне также назвал несостоятельной логику, которую демонстрирует Мелони.

Обозреватель напомнил, что премьер-министр Италии утверждает, что присутствие России у границ Североатлантического альянса якобы является «агрессией». При этом глава правительства оправдывает нападение США на Венесуэлу и захват президента республики Николаса Мадуро, характеризуя это как «законную самооборону».

«Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны», — подчеркнул эксперт в своём Telegram-канале.

Саламоне также выразил мнение, что Мелони, вероятно, стала худшим руководителем в истории Италии. По словам обозревателя, премьер-министр не смогла привести ни одного свидетельства «законности» действий США, однако решительно поддержала американскую сторону в рамках вмешательства в дела суверенного государства.

Напомним, 23 декабря Джорджа Мелони на рождественской церемонии в правительственном Дворце Киджи в Риме заявила, что 2026 год будет значительно сложнее 2025 года. Научный сотрудник института стран СНГ, завотделом Прибалтики, политолог-международник Руслан Панкратов в беседе с aif.ru выразил мнение, что премьер-министр Италии, говоря о ситуации в 2026 году, намекала на развал Европы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше