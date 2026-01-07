Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядит смехотворно из-за своей позиции по отношению к России и США, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне.
Он отметил, что глава правительства придерживается двойных стандартов и привлекает внимание абсурдными высказываниями. Саламоне также назвал несостоятельной логику, которую демонстрирует Мелони.
Обозреватель напомнил, что премьер-министр Италии утверждает, что присутствие России у границ Североатлантического альянса якобы является «агрессией». При этом глава правительства оправдывает нападение США на Венесуэлу и захват президента республики Николаса Мадуро, характеризуя это как «законную самооборону».
«Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны», — подчеркнул эксперт в своём Telegram-канале.
Саламоне также выразил мнение, что Мелони, вероятно, стала худшим руководителем в истории Италии. По словам обозревателя, премьер-министр не смогла привести ни одного свидетельства «законности» действий США, однако решительно поддержала американскую сторону в рамках вмешательства в дела суверенного государства.
Напомним, 23 декабря Джорджа Мелони на рождественской церемонии в правительственном Дворце Киджи в Риме заявила, что 2026 год будет значительно сложнее 2025 года. Научный сотрудник института стран СНГ, завотделом Прибалтики, политолог-международник Руслан Панкратов в беседе с aif.ru выразил мнение, что премьер-министр Италии, говоря о ситуации в 2026 году, намекала на развал Европы.