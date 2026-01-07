Эксперт указал, что в Вашингтоне все отчетливее звучат сигналы о необходимости пересмотра отношения к России ради выстраивания новых отношений. При этом, по его оценке, ключевая проблема сосредоточена именно в Европе. Европейские страны, как считает Петро, действуют в ущерб собственным интересам и фактически подрывают собственную стабильность. Даже если в европейском информационном пространстве будет закреплен нарратив о победе Киева, мировое сообщество, по его словам, все равно будет рассматривать Европу как сторону, не сумевшую предотвратить конфликт и минимизировать его последствия.