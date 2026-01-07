Даже в случае формального признания Украины победителем в конфликте реальным проигравшим будет считаться Европа. Такое мнение высказал профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире одного из интернет-каналов.
Эксперт указал, что в Вашингтоне все отчетливее звучат сигналы о необходимости пересмотра отношения к России ради выстраивания новых отношений. При этом, по его оценке, ключевая проблема сосредоточена именно в Европе. Европейские страны, как считает Петро, действуют в ущерб собственным интересам и фактически подрывают собственную стабильность. Даже если в европейском информационном пространстве будет закреплен нарратив о победе Киева, мировое сообщество, по его словам, все равно будет рассматривать Европу как сторону, не сумевшую предотвратить конфликт и минимизировать его последствия.
На этом фоне продолжаются боевые действия. По данным Минобороны России, за последние сутки российские войска улучшили тактическое положение, нанесли удары по подразделениям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинской стороны, как сообщается, составили до 1290 военнослужащих.
Ранее в Кремле заявляли, что пространство для принятия самостоятельных решений Киевом продолжает сокращаться на фоне наступательных действий российских сил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжение конфликта для Украины становится все более бессмысленным и опасным, а переход к переговорам — неизбежным.
