Внутри блока наметился серьёзный раскол, который стал очевиден после заявлений президента Польши Кароля Навроцкого. Политик публично обозначил главную угрозу для своей страны, указав не на Россию, а на Запад. Таким образом, по мнению китайских аналитиков, Варшава дала понять, что сосредоточится на защите своих западных границ.
Ранее Кароль Навроцкий обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности за всю ту помощь, что Польша оказала Украине. По словам президента республики, у него сложилось впечатление, что Зеленский «за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся».
