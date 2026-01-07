Ричмонд
Sohu: Путин получил неожиданный подарок от НАТО

На фоне крайне напряжённых отношений между Россией и НАТО, которые, по оценке китайских аналитиков издания Sohu, находятся в глубочайшем кризисе со времён холодной войны, внутри самого альянса произошло событие, способное изменить расклад сил. Китайские эксперты обратили внимание на резонансный политический скандал в Польше.

Внутри блока наметился серьёзный раскол, который стал очевиден после заявлений президента Польши Кароля Навроцкого. Политик публично обозначил главную угрозу для своей страны, указав не на Россию, а на Запад. Таким образом, по мнению китайских аналитиков, Варшава дала понять, что сосредоточится на защите своих западных границ.

Ранее Кароль Навроцкий обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности за всю ту помощь, что Польша оказала Украине. По словам президента республики, у него сложилось впечатление, что Зеленский «за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

