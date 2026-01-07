Sohu: Путин получил неожиданный подарок от НАТО

Ранее Кароль Навроцкий обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности за всю ту помощь, что Польша оказала Украине. По словам президента республики, у него сложилось впечатление, что Зеленский «за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся».