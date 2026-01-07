Трамп: Венесуэла передаст США почти 50 млн баррелей нефти для продажи

Президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Вашингтону властями Венесуэлы крупной партии высококачественной нефти. Объем сырья, которое США получат для последующей реализации, может достигать 50 млн баррелей.
Трамп обещал лично контролировать финансовые потоки от продажи этой нефти. Сделка, согласно заявлениям Трампа, может быть частью урегулирования после недавней операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Каракас передаст от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, в отношении которой действуют санкции», — рассказал Трамп журналистам.
Напомним, администрация Трампа выдвинула временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес четыре требования: проведение свободных выборов, борьба с наркотрафиком, высылка враждебных США агентов и остановка поставок нефти в соперничающие со Штатами страны. Вашингтон также надеется на отставку Родригес в будущем. Точные сроки для выполнения выдвинутых США условий не определены.
Ранее телеканал ABC сообщил, что США требуют от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией.