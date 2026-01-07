Ричмонд
США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях безопасности Киеву

На парижской встрече «коалиции желающих» США воздержались от подписания совместного заявления о гарантиях безопасности для Украины. Это решение, несмотря на оптимистичные речи, порождает сомнения в твердости намерений Америки поддерживать Украину и Европу в долгосрочной перспективе, пишет Politico.

Источник: Life.ru

«Предполагалось, что Вашингтон присоединится к подписанию совместного заявления о гарантиях безопасности, но в итоге завершающая декларация была утверждена только “коалицией желающих”, — говорится в публикации.

Также стало известно, что из первоначального проекта документа убрали информацию об участии США в многонациональных силах на Украине. Ранее предполагалось, что Штаты будут «поддерживать силы в случае нападения», а также помогать с разведкой и логистикой.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

