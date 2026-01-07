США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях безопасности Киеву

«Предполагалось, что Вашингтон присоединится к подписанию совместного заявления о гарантиях безопасности, но в итоге завершающая декларация была утверждена только “коалицией желающих”, — говорится в публикации.
Также стало известно, что из первоначального проекта документа убрали информацию об участии США в многонациональных силах на Украине. Ранее предполагалось, что Штаты будут «поддерживать силы в случае нападения», а также помогать с разведкой и логистикой.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
