В Китае рассказали о «неожиданно хороших новостях» для Путина из НАТО

В публикации подчеркивается, что между союзниками по Североатлантическому альянсу наметился настолько серьезный разлад, что скоро Польше и ФРГ может стать не до России, настолько сильно они будут поглощены конфликтом друг с другом. В НАТО может вспыхнуть серьезный внутренний конфликт, который в теории может привести к распаду альянса, резюмируют журналисты из КНР.