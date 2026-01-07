Ричмонд
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Соединённые Штаты отказались подписать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины, подготовленное по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Соединённые Штаты отказались подписать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины, подготовленное по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже. Об этом сообщает газета Politico.

Издание отмечает, что, несмотря на оптимистичные заявления во время саммита, этот шаг усиливает сомнения в приверженности Вашингтона поддержке Украины и Европы.

В итоговой декларации отсутствуют подписи представителей США, и документ был подписан только странами-участницами коалиции. Кроме того, из более раннего проекта совместного заявления были удалены конкретные детали участия США в многонациональных силах для Украины, включая обязательство о поддержке в случае нападения и помощи в разведке и логистике.

Ранее сообщалось, что в США высказались о встрече «коалиции желающих» в Париже.

