США не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Соединенные Штаты не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже. Об этом сообщает газета Politico.
Как отмечается в публикации, прозвучавшие в ходе заседания оптимистичные заявления не развеяли сомнений относительно приверженности Вашингтона дальнейшей поддержке Украины и европейских стран.
По информации издания, предполагалось, что США подпишут итоговый документ, однако в результате декларация была одобрена только участниками «коалиции желающих».
Кроме того, сообщается, что из более ранней версии проекта были исключены положения об участии Соединенных Штатов в многонациональных силах по Украине. В предыдущей версии документа отмечалось, что Вашингтон обязуется поддержать эти силы в случае нападения, а также содействовать в предоставлении разведывательных данных и материально-технического обеспечения.
Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США рассчитывают на компромисс по территориальному вопросу в рамках урегулирования украинского конфликта.