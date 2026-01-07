Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Соединенные Штаты не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже. Об этом сообщает газета Politico.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже. Об этом сообщает газета Politico.

Как отмечается в публикации, прозвучавшие в ходе заседания оптимистичные заявления не развеяли сомнений относительно приверженности Вашингтона дальнейшей поддержке Украины и европейских стран.

По информации издания, предполагалось, что США подпишут итоговый документ, однако в результате декларация была одобрена только участниками «коалиции желающих».

Кроме того, сообщается, что из более ранней версии проекта были исключены положения об участии Соединенных Штатов в многонациональных силах по Украине. В предыдущей версии документа отмечалось, что Вашингтон обязуется поддержать эти силы в случае нападения, а также содействовать в предоставлении разведывательных данных и материально-технического обеспечения.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США рассчитывают на компромисс по территориальному вопросу в рамках урегулирования украинского конфликта.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше