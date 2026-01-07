В Иране опровергают сообщения о захвате протестующими двух городов на западе страны

«Спустя несколько напряжённых часов в Малекшахи и (после) гибели сотрудника безопасности в ходе столкновения с вооружёнными лицами в данный момент благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована», — указано в сообщении Tasnim.
По данным агентства, на похоронах двух жертв недавних беспорядков сепаратисты подстрекали к насилию. Кроме того, группа лиц атаковала банки, уничтожив их имущество и документы. Отдельные злоумышленники открыли огонь по правоохранителям, пытавшимся разогнать протестующих.
Агентство Mehr сообщает, что первоначально мирная демонстрация в Абданане, проходившая под надзором полиции, завершилась около 19:00 по местному времени. Однако затем от основной группы отделились 250−300 человек, которые начали совершать акты вандализма и поджоги по всему городу. Полиции удалось восстановить порядок в Абданане, и ситуация находится под контролем.
В конце декабря в Иране начались протесты, вызванные значительными колебаниями курса национальной валюты, риала, что привело к росту цен как на оптовом, так и на розничном уровне. К началу января эти выступления переросли в беспорядки и акты вандализма.
Ранее в Хамадане демонстранты сожгли Коран и другие религиозные книги, а также попытались захватить мечеть. Волнения в Иране длятся уже несколько дней. Их причиной стало резкое падение курса национальной валюты. 29 декабря в центре Тегерана вышли торговцы. Позже к ним присоединились студенты, а в некоторых регионах начались нападения на административные здания. На фоне беспорядков посольство РФ в Тегеране призвало россиян избегать места скопления протестующих.
