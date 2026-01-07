В Иране опровергают сообщения о захвате протестующими двух городов на западе страны

Агентство Mehr сообщает, что первоначально мирная демонстрация в Абданане, проходившая под надзором полиции, завершилась около 19:00 по местному времени. Однако затем от основной группы отделились 250−300 человек, которые начали совершать акты вандализма и поджоги по всему городу. Полиции удалось восстановить порядок в Абданане, и ситуация находится под контролем.