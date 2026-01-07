Аналитик Гёчмен заявил, что США потеряли способность формировать консенсус

Атака США на Венесуэлу свидетельствует, что американские власти лишились способности формировать международный консенсус и находить союзников в ключевых точках мира, заявил турецкий политический аналитик Гёкхан Гёчмен.
Он выразил уверенность, что события вокруг латиноамериканской страны представляют большую важность, чем оценка «оперативных возможностей» Соединённых Штатов.
«Вашингтон больше не способен формировать консенсус, тогда как именно это отличает государственную политику от действий бандитов», — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Гёчмена, ранее США могли продвигать свою волю через международные институты и выдвигать собственные решения в качестве общих правил. Аналитик убеждён, что сейчас американские власти поступают исходя из односторонних установок.
Эксперт считает, что США действуют в соответствии с принципом «я сделал — значит, так и будет». Гёчмен также предположил, что Вашингтон пытается постепенно сократить своё военное присутствие в Европе и на Ближнем Востоке, акцентируя внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Именно поэтому, как считает аналитик, США стремятся не допускать соперников в Западное полушарие, которое рассматривают как зону своих основных интересов.
Напомним, 5 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон обладает множеством рычагов, с помощью которых способен оказывать давление на правительство Венесуэлы. Она уточнила, что госсекретарь США Марко Рубио ведёт постоянную переписку с властями в Каракасе.