Заявлено, что операция США в Венесуэле запустила эпоху международного произвола

Силовая операция США в Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро стали рубежом, после которого мировая политика вошла в фазу открытого произвола. С таким заявлением выступил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
По его оценке, даже спустя несколько дней после произошедшего ситуация остается крайне неясной, однако уже сейчас очевидно, что под ударом оказалось само понятие международного публичного права. Картайзер указал, что речь идет уже не о нарушении отдельных правил, а о разрушении всей системы сдержек и правовых механизмов, выстроенных после Второй мировой войны под эгидой ООН.
Отдельное внимание он уделил так называемому венесуэльскому прецеденту. По мнению евродепутата, возникает вопрос, станет ли подобная практика для США регулярной и какие государства могут оказаться следующими целями. Он подчеркнул, что для Европы это повод задуматься о ценностях, которые демонстрирует ключевой союзник, а также о риске того, что другие мировые державы сочтут подобные действия допустимыми и начнут действовать по аналогичному сценарию. В перспективе это, как отметил Картайзер, может привести к откату мировой системы безопасности к самым жестким и примитивным формам силовой политики.
США нанесли массированный удар по Венесуэле 3 января. В ходе операции президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед американским судом по обвинениям, связанным с наркотерроризмом и угрозой безопасности Соединенных Штатов. В суде Мадуро и Флорес отвергли предъявленные обвинения.
Каракас в ответ запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его супругу и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации. Аналогичную позицию заняли власти Китая, заявившие о грубом нарушении международного права. С критикой действий США также выступило внешнеполитическое ведомство КНДР.
