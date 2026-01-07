Заявлено, что операция США в Венесуэле запустила эпоху международного произвола

Отдельное внимание он уделил так называемому венесуэльскому прецеденту. По мнению евродепутата, возникает вопрос, станет ли подобная практика для США регулярной и какие государства могут оказаться следующими целями. Он подчеркнул, что для Европы это повод задуматься о ценностях, которые демонстрирует ключевой союзник, а также о риске того, что другие мировые державы сочтут подобные действия допустимыми и начнут действовать по аналогичному сценарию. В перспективе это, как отметил Картайзер, может привести к откату мировой системы безопасности к самым жестким и примитивным формам силовой политики.