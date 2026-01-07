Раскрыто, зачем Запад на самом деле готовит ввод войск на Украину

Он отметил, что даже при численности в 10−15 тыс. человек такие силы не имеют никакого военного значения в случае гипотетического противостояния с Армией России. Их задачи, как считает экс-советник, будут сугубо внутренними: патрулирование, присутствие у ключевых государственных объектов, контроль линии разграничения и фиксация нарушений, прежде всего со стороны украинских структур, которым на Западе не доверяют в полной мере.