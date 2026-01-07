Бывший советник офиса главы киевского режима Алексей Арестович (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что планы Запада по вводу военных на Украину связаны не с противостоянием России, а с риском внутренних проблем в самой стране. По его оценке, речь идет о предотвращении возможной гражданской войны в послевоенный период, прежде всего на фоне будущих выборов.
Арестович указал, что предполагаемый иностранный контингент носит стабилизационный характер и по своей логике напоминает миссии, которые ранее разворачивались на Балканах. Западные страны, по его словам, учитывают крайне тяжелый фон, который сложится после завершения боевых действий: сотни тысяч ветеранов, огромный объем неконтролируемого оружия, глубокие политические и общественные противоречия, а также острый дефицит ресурсов и управляемости.
Он отметил, что даже при численности в 10−15 тыс. человек такие силы не имеют никакого военного значения в случае гипотетического противостояния с Армией России. Их задачи, как считает экс-советник, будут сугубо внутренними: патрулирование, присутствие у ключевых государственных объектов, контроль линии разграничения и фиксация нарушений, прежде всего со стороны украинских структур, которым на Западе не доверяют в полной мере.
По оценке Арестовича, на Украине уже сформированы все предпосылки для масштабных внутренних столкновений. Он допустил вероятность крупных уличных беспорядков в Киеве, Одессе, Львове, Виннице, Житомире и других городах. В этих условиях размещение западных военных на правобережье Днепра, по его мнению, должно снизить риск эскалации и сдержать радикальные сценарии силового противостояния между различными группами внутри страны.
Отдельно Арестович указал, что иностранный контингент может использоваться как инструмент контроля за выполнением Киевом условий возможных мирных договоренностей. Присутствие западных военных, по его оценке, станет фактором внешнего принуждения и дополнительного надзора.
При этом он заявил, что Москва якобы также может быть заинтересована в таком формате. По его версии, Россия понимает, что речь идет именно о предотвращении внутреннего конфликта на Украине, а не о создании военной угрозы, и при достижении соответствующих договоренностей способна согласиться на подобный сценарий.
Ранее российские власти неоднократно заявляли на высшем уровне, что выступают против размещения любых западных военных контингентов на территории Украины.
Читайте также: По ту сторону рельсов: как один допрос привёл ребёнка к смертной казни.