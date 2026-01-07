«В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. Ими оказались подразделения роты БПЛА 58 омпбр, называющие себя “Мамкина черешня”, — сообщил связанный с группировкой “Север” медиаресурс.
Отмечается, что после этого инцидента интенсивность обстрелов региона снизилась.
Ранее Минобороны России опубликовало видео освобождения Грабовского в Сумской области. Очаги сопротивления ВСУ в районе населённого пункта были подавлены ударами артиллерии и FPV-дронов, что вынудило противника отступить, понеся потери.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.