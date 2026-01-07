«Короче, я её сейчас застрелю»: Боевики ВСУ чуть не убили жительницу ДНР за русский язык

«Некоторые [солдаты ВСУ] цеплялись к нам: “Почему она не разговаривает своим [украинским] языком?”, то один военный говорил: “Я так же не разговариваю на украинском языке, я разговариваю на русском языке, и что теперь?”. [Второй отвечал:] “Я, короче, её сейчас застрелю”, — рассказала беженка.
Ранее беженец раскрыл правду о мародёрстве ВСУ в Красноармейске. Он рассказал, что украинские военные систематически забирали у местных жителей технику и личные вещи. Кроме того, они хотели присвоить гуманитарную помощь.
