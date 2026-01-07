Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский губернатор Текслер в Рождество призвал позаботиться о близких

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Рождеством призвал земляков позаботиться о близких и родных. Как заявил глава региона, праздник напомнил о вечных ценностях.

Алексей Текслер напомнил о вдохновляющем на созидательный труд времени.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Рождеством призвал земляков позаботиться о близких и родных. Как заявил глава региона, праздник напомнил о вечных ценностях.

«Этот светлый праздник согревает сердца теплом и радостью, напоминая о вечных ценностях: любви, доброте, сострадании и милосердии. В эти дни мы стремимся уделить больше времени и внимания своим родным и близким, подарить им нашу заботу, сказать о том, как они нам дороги», — отметил Текслер.

В своем поздравлении губернатор подчеркнул, что Рождество позволяет ощутить сопричастность к историческому и культурному наследию страны и почувствовать общность народов. Губернатор добавил, что это время, когда духовные ценности и семейные традиции вдохновляют на созидательный труд и благородство.

Глава региона пожелал жителям области крепкого здоровья, счастья, благополучия и добрых рождественских чудес. Его обращение к праздникам появилось на официальных ресурсах правительства Челябинской области.