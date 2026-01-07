Ричмонд
Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1414-й

Средства ПВО в ночь на 7 января сбили над российскими регионами 32 беспилотника. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил появление на Украины «тысяч французских солдат» после завершения конфликта. Газета Politico сообщила, что представители Вашингтона не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности Украине, разработанную в Париже. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:19 Газета Politico сообщила, что представители Вашингтона не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности Украине, разработанную в Париже.

Кроме того, по данным издания, из документа убрали детали участия США в многонациональных силах на Украине, которые хотят развернуть после завершения конфликта. В более ранней версии декларации говорилось, что Вашингтон обязуется поддерживать эти силы «в случае нападения», помогать в разведке и логистике.

8:12 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 11 дроном сбили над Белгородской областью, девять — над Крымом, семь — над Черным морем, два — над Азовским, по одному — над Краснодарским караем, Северной Осетией и Воронежской областью.

8:01 Сегодня 1414-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.