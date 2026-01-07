Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1414-й

Кроме того, по данным издания, из документа убрали детали участия США в многонациональных силах на Украине, которые хотят развернуть после завершения конфликта. В более ранней версии декларации говорилось, что Вашингтон обязуется поддерживать эти силы «в случае нападения», помогать в разведке и логистике.