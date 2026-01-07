Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1414-й

8:19 Газета Politico сообщила, что представители Вашингтона не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности Украине, разработанную в Париже.
Кроме того, по данным издания, из документа убрали детали участия США в многонациональных силах на Украине, которые хотят развернуть после завершения конфликта. В более ранней версии декларации говорилось, что Вашингтон обязуется поддерживать эти силы «в случае нападения», помогать в разведке и логистике.
8:12 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 11 дроном сбили над Белгородской областью, девять — над Крымом, семь — над Черным морем, два — над Азовским, по одному — над Краснодарским караем, Северной Осетией и Воронежской областью.
8:01 Сегодня 1414-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.