Премьер Чехии озвучил условие для продолжения поставок боеприпасов Киеву

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что поставки снарядов для ВСУ, финансируемые Западом через третьи страны, могут продолжаться. При этом он отметил, что чешский бюджет в этом участвовать не будет.

Источник: Life.ru

Бабиш также исключил отправку чешских солдат на Украину, подчеркнув, что финансирование осуществляется другими государствами. Информацию распространило агентство ČTK.

«Деньги из государственного бюджета чешское правительство давать не будет на [реализацию] инициативы по поставке боеприпасов для Украины, но она может продолжаться при условии, что её будут финансировать другие государства», — подчеркнул премьер.

Он также отметил значимость прошедшей встречи лидеров государств, входящих в «коалицию желающих». В мероприятии приняли участие представители 37 стран, при этом подавляющее большинство из них не намерены отправлять военнослужащих на Украину.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше