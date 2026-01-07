Ричмонд
Мерц выдвинул новое требование Зеленскому

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Его цитирует N-tv.

Источник: Reuters

Он потребовал обеспечить, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране.

«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию», — сказал Мерц.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.

