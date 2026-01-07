Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Чехии назвал условие для продолжения поставок боеприпасов Украине

Чехия готова продолжать инициативу по поставкам боеприпасов Украине при условии, что расходы на нее будут покрываться другими государствами, заявил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Источник: Аргументы и факты

Чехия готова продолжать инициативу по поставкам боеприпасов Украине при условии, что расходы на нее будут покрываться другими государствами, заявил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

В пресс-релизе правительства отмечается, что страна сохранит обеспечение поставок крупнокалиберных боеприпасов при участии международных партнеров в финансировании.

По итогам всех переговоров Чехия решила сохранить инициативу в качестве координатора и не вкладывать собственные средства. По словам Бабиша, «в боеприпасную инициативу не будут инвестированы никакие средства чешских граждан».

Он отметил, что Чехия сочла неприемлемыми некоторые положения декларации, принятой в Париже, включая возможность отправки чешских военнослужащих на Украину.

«Чешская Республика, как и ряд других стран, не рассчитывает на отправку своих солдат в составе миротворческой миссии. Я также считаю важным, что, согласно сегодняшней декларации, большая часть гарантий безопасности ляжет на плечи Соединенных Штатов, и, на мой взгляд, это является необходимым условием для того, чтобы мир был действительно долгосрочным», — сказал Бабиш.

Ранее стло известно о том, что США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше