Премьер Чехии назвал условие для продолжения поставок боеприпасов Украине

Чехия готова продолжать инициативу по поставкам боеприпасов Украине при условии, что расходы на нее будут покрываться другими государствами, заявил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.
В пресс-релизе правительства отмечается, что страна сохранит обеспечение поставок крупнокалиберных боеприпасов при участии международных партнеров в финансировании.
По итогам всех переговоров Чехия решила сохранить инициативу в качестве координатора и не вкладывать собственные средства. По словам Бабиша, «в боеприпасную инициативу не будут инвестированы никакие средства чешских граждан».
Он отметил, что Чехия сочла неприемлемыми некоторые положения декларации, принятой в Париже, включая возможность отправки чешских военнослужащих на Украину.
«Чешская Республика, как и ряд других стран, не рассчитывает на отправку своих солдат в составе миротворческой миссии. Я также считаю важным, что, согласно сегодняшней декларации, большая часть гарантий безопасности ляжет на плечи Соединенных Штатов, и, на мой взгляд, это является необходимым условием для того, чтобы мир был действительно долгосрочным», — сказал Бабиш.
Ранее стло известно о том, что США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.