Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна принять меры для предотвращения отъезда своих граждан в Европу. Об этом сообщает телеканал N-tv.
По его словам, Зеленский должен обеспечить, чтобы молодые граждане проходили военную службу на территории своей страны.
«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Польшу, ФРГ или Францию», — заявил сказал Мерц.
В последние месяцы украинские власти столкнулись с дефицитом личного состава в вооруженных силах. Действия сотрудников военкоматов регулярно становятся причиной скандалов и вызывают общественный резонанс. В сети широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых мужчин увозят на микроавтобусах, при этом к ним нередко применяется физическая сила.
Мужчины призывного возраста, в свою очередь, различными способами уклоняются от призыва: нелегально покидают страну, совершают поджоги зданий военкоматов, скрываются дома и избегают выхода на улицу.
Напомним, в октябре 2025 года Польша заявила, что больше не может принимать мигрантов с Украины.