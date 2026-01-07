N-tv: Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в ЕС

В последние месяцы украинские власти столкнулись с дефицитом личного состава в вооруженных силах. Действия сотрудников военкоматов регулярно становятся причиной скандалов и вызывают общественный резонанс. В сети широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых мужчин увозят на микроавтобусах, при этом к ним нередко применяется физическая сила.