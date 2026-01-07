The Times рассказала о четырёх вариантах присоединения Гренландии к США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает четыре возможных сценария присоединения Гренландии к Соединённым Штатам, пишет британская газета The Times.
Первый вариант — вооружённое вторжение. Второй — принуждение через экономическое давление. США могут предложить Дании выкупить остров, пообещав при этом крупные инвестиции в экономику Гренландии на благо её населения.
Третий путь — заключение Договора о свободной ассоциации, аналогичного соглашениям, которые Вашингтон уже имеет с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Такие договоры подразумевают финансовую помощь США в обмен на передачу вопросов обороны американской стороне при сохранении внутреннего самоуправления территорий.
Четвёртый сценарий предполагает сохранение Гренландии в составе Дании, но со значительным усилением военного присутствия США на острове, заключением коммерческих контрактов с американскими компаниями на разведку полезных ископаемых, а также назначением американских советников в местные органы власти.
Накануне сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио в беседе с членами Конгресса заявил, что для получения контроля над Гренландией Белый дом склоняются к варианту с покупкой острова, а не к военному вторжению.