В ЕС после атаки США на Венесуэлу заявили о наступлении эпохи тотального произвола

Первый вопрос касается действенности международного публичного права: все усилия по стабилизации международных отношений после Второй мировой войны под эгидой ООН и в рамках правового поля теперь поставлены под сомнение. Второй вопрос связан с последствиями атаки на Венесуэлу: не продолжат ли США подобные операции в других странах?
«Также следует спросить: не почувствуют ли и другие крупные державы право в будущем проводить аналогичные операции? Не скатится ли мир вновь к варварству?» — подчеркнул собеседник РИА «Новости».
Напомним, в результате атаки США на Венесуэлу Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны — их будут судить. Пост временного главы Венесуэлы официально заняла Делси Родригес. Позже Дональд Трамп заявил, что США не воюет с Венесуэлой. Однако он не исключил, что США могут снова напасть на Венесуэлу, если новые власти не будут сотрудничать. Уже опубликованы четыре требования Трампа к Родригес. В частности, США потребовали от Венесуэлы разорвать все связи с Россией и ещё тремя странами.
