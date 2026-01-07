Ричмонд
В ЕС после атаки США на Венесуэлу заявили о наступлении эпохи тотального произвола

Операция США в Венесуэле и похищение президента Николаса Мадуро знаменуют для мира вступление «в эпоху тотального произвола», заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, уже сейчас возникают фундаментальные вопросы, которые будут волновать международное сообщество в долгосрочной перспективе.

Источник: Life.ru

Первый вопрос касается действенности международного публичного права: все усилия по стабилизации международных отношений после Второй мировой войны под эгидой ООН и в рамках правового поля теперь поставлены под сомнение. Второй вопрос связан с последствиями атаки на Венесуэлу: не продолжат ли США подобные операции в других странах?

«Также следует спросить: не почувствуют ли и другие крупные державы право в будущем проводить аналогичные операции? Не скатится ли мир вновь к варварству?» — подчеркнул собеседник РИА «Новости».

Напомним, в результате атаки США на Венесуэлу Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны — их будут судить. Пост временного главы Венесуэлы официально заняла Делси Родригес. Позже Дональд Трамп заявил, что США не воюет с Венесуэлой. Однако он не исключил, что США могут снова напасть на Венесуэлу, если новые власти не будут сотрудничать. Уже опубликованы четыре требования Трампа к Родригес. В частности, США потребовали от Венесуэлы разорвать все связи с Россией и ещё тремя странами.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

