И. Метшин: «Пусть в ваших домах всегда царят мир и уют, а в душах — вера в лучшее»

Торжество любви и добра, этот праздник несет в себе особый нравственный смысл, наполняет наши сердца теплом и радостью. Являясь символом заботы о ближних, он уже многие столетия объединяет нас вокруг непреходящих духовных ценностей, и я признателен каждому из вас за неоценимый вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей любимой Казани. Именно благодаря вам в столице Республики Татарстан живут в мире представители различных национальностей и религий, с уважением относясь к культуре и традициям друг друга.