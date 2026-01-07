Ричмонд
И. Метшин: «Пусть в ваших домах всегда царят мир и уют, а в душах — вера в лучшее»

Мэр Казани поздравил жителей города с Рождеством Христовым.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с Рождеством Христовым.

"Дорогие казанцы!

Сердечно поздравляю вас со священным праздником Рождества Христова!

В эти светлые дни мы вспоминаем о событиях двухтысячелетней давности, когда свет Вифлеемской звезды возвестил всем народам о приходе в мир Спасителя. Рождество Христово стало знаком неугасимой надежды для всех христиан, сближая их и воодушевляя на благие дела.

Торжество любви и добра, этот праздник несет в себе особый нравственный смысл, наполняет наши сердца теплом и радостью. Являясь символом заботы о ближних, он уже многие столетия объединяет нас вокруг непреходящих духовных ценностей, и я признателен каждому из вас за неоценимый вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей любимой Казани. Именно благодаря вам в столице Республики Татарстан живут в мире представители различных национальностей и религий, с уважением относясь к культуре и традициям друг друга.

В эти праздничные дни искренне желаю вам счастья и крепкого здоровья! Пусть в ваших домах всегда царят мир и уют, а в душах — вера в лучшее. Добра вам и благополучия!", — говорится в поздравлении.