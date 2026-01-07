Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Китая ввели санкции против двух министров Тайваня

Власти Китая ввели санкции в отношении главы МВД Тайваня Лю Шифан и руководителя министерства образования острова Чжэн Инъяо.

Источник: Аргументы и факты

Власти Китая ввели санкции в отношении главы МВД Тайваня Лю Шифан и руководителя министерства образования острова Чжэн Инъяо. Об этом на брифинге в Пекине сообщил представитель канцелярии КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает агентство Bloomberg.

По его словам, оба чиновника были внесены в список «упорных тайваньских сепаратистов» в связи с поддержкой курса на независимость острова. Чэнь Биньхуа также заявил, что Пекин намерен принять в их отношении меры наказания.

Как сообщил телеканал TVBC, министрам и членам их семей запрещен въезд в материковый Китай, а также в Гонконг и Макао. Кроме того, введенные меры ограничивают их сотрудничество с различными учреждениями и организациями.

Чэнь Биньхуа также объявил о внесении в черный список прокурора Высшей прокуратуры Тайваня Чэнь Шу-и.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что США подорвут мир и стабильность продажами оружия Тайваню.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше