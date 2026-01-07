Власти Китая ввели санкции против двух министров Тайваня

По его словам, оба чиновника были внесены в список «упорных тайваньских сепаратистов» в связи с поддержкой курса на независимость острова. Чэнь Биньхуа также заявил, что Пекин намерен принять в их отношении меры наказания.
Как сообщил телеканал TVBC, министрам и членам их семей запрещен въезд в материковый Китай, а также в Гонконг и Макао. Кроме того, введенные меры ограничивают их сотрудничество с различными учреждениями и организациями.
Чэнь Биньхуа также объявил о внесении в черный список прокурора Высшей прокуратуры Тайваня Чэнь Шу-и.
Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что США подорвут мир и стабильность продажами оружия Тайваню.