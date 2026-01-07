Туадера объяснил неожиданный отказ ЦАР поддерживать Запад по Украине

Глава ЦАР подчеркнул, что умеренная линия африканских государств является осознанным и принципиальным выбором. По его словам, страны континента не намерены вмешиваться в конфликт, истоки и все обстоятельства которого им до конца не известны. Туадера отметил, что Африка не позволит оказывать на себя давление с целью встать на сторону одного из участников противостояния. Приоритетом он назвал поиск путей мирного урегулирования.