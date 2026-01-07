Туадера объяснил неожиданный отказ ЦАР поддерживать Запад по Украине

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера после победы на выборах отверг критику Запада в адрес африканских стран за их нейтральную позицию по украинскому конфликту. Об этом он заявил в первом интервью ТАСС после голосования.
Глава ЦАР подчеркнул, что умеренная линия африканских государств является осознанным и принципиальным выбором. По его словам, страны континента не намерены вмешиваться в конфликт, истоки и все обстоятельства которого им до конца не известны. Туадера отметил, что Африка не позволит оказывать на себя давление с целью встать на сторону одного из участников противостояния. Приоритетом он назвал поиск путей мирного урегулирования.
Президент также связал внешнее давление с попытками неоколониального влияния. По его оценке, ЦАР и сегодня вынуждена отстаивать собственный суверенитет и право самостоятельно определять внешнеполитический курс без навязывания чужих решений.
Президентские, парламентские и местные выборы в Центрально-Африканской Республике прошли 28 декабря 2025 года. 6 января Национальная избирательная комиссия в предварительном порядке объявила Фостена-Арканжа Туадеру победителем президентской гонки. По официальным данным, он набрал 76,15% голосов при явке 52,42%.
