Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Колумбии «диагностировал» Трампу старческий маразм

Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал обвинения в наркоторговле со стороны его американского коллеги Дональда Трампа, назвав их отражением «старческого разума». По его словам, лидер США клеймит настоящих сторонников свободы наркотеррористами лишь потому, что они не отдают ему уголь и нефть.

«Ярлык преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков, который на меня навесил Трамп, — отражение его старческого разума», — написал Петро в соцсети X.

Колумбийский лидер также заявил, что правительство США состоит из «жадных людей вне закона». Политик сравнил американские власти с «золотоискателями и стрелками из пустынь Дикого Запада».

Напомним, после атаки на Венесуэлу Дональд Трамп выдвинул обвинения против Густаво Петро, заявив об его причастности к наркопроизводству. Хозяин Белого дома не стал отрицать возможность проведения против своего визави силовой операции. В ответ Петро заявил о готовности защищать родину с оружием в руках.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше