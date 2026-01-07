Президент Колумбии «диагностировал» Трампу старческий маразм

«Ярлык преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков, который на меня навесил Трамп, — отражение его старческого разума», — написал Петро в соцсети X.
Колумбийский лидер также заявил, что правительство США состоит из «жадных людей вне закона». Политик сравнил американские власти с «золотоискателями и стрелками из пустынь Дикого Запада».
Напомним, после атаки на Венесуэлу Дональд Трамп выдвинул обвинения против Густаво Петро, заявив об его причастности к наркопроизводству. Хозяин Белого дома не стал отрицать возможность проведения против своего визави силовой операции. В ответ Петро заявил о готовности защищать родину с оружием в руках.
