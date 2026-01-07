Ричмонд
В Бразилии заявили о возможном нападении США после Венесуэлы

Бразильский депутат Глаубер Брага предупредил, что США после Венесуэлы могут атаковать его страну ради редкоземельных металлов.

Бразильский депутат Глаубер Брага предупредил, что США после Венесуэлы могут атаковать его страну ради редкоземельных металлов. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Бразилия покорно не отдаст свои редкоземельные ресурсы, они нападут и на Бразилию», — сказал политик, комментируя захват Николаса Мадуро. Он призвал к мировым протестам против «государственного террориста» Дональда Трампа.

Брага, представляющий левую коалицию, поддерживающую президента Лулу да Силву, положительно оценил осуждение атаки на Венесуэлу бразильским руководством, но считает, что можно было сделать больше.

Бразилия обладает одними из крупнейших мировых запасов редкоземельных элементов, но их разработка только начинает регулироваться государством.

