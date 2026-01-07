Ричмонд
Кого предстоит избирать тюменцам в 2026 году

Наступивший выборный год уникален для Тюменской области: избирать в сентябре предстоит депутатов всех уровней — государственного, областного и муниципального. Пока партии и кандидаты уже вовсю готовятся к кампаниям, URA.RU расскажет, кто именно избирается в 2026 году в регионе.

В Тюменской области в 2026 году пройдут масштабные выборы.

Наступивший выборный год уникален для Тюменской области: избирать в сентябре предстоит депутатов всех уровней — государственного, областного и муниципального. Пока партии и кандидаты уже вовсю готовятся к кампаниям, URA.RU расскажет, кто именно избирается в 2026 году в регионе.

Государственная дума.

Тюменская область представлена в ГД двумя одномандатными округами — Тюменским и Заводоуковским. Сейчас от них избраны депутаты Николай Брыкин и Иван Квитка. Жителям предстоит голосовать не только за одномандатников, но и за партийные списки. Количество депутатов от разных партий в ГД будет распределено пропорционально набранным голосам. Всего в федеральном парламенте работают 450 депутатов.

Тюменская областная дума.

Кампания в региональное заксобрание обещает быть конкурентной. Основная борьба разворачивается внутри самой «Единой России»: попасть в думу хотят десятки желающих, а количество мест ограничено. По прогнозам политологов, орган ждет тотальное омоложение. Обновиться может до трети действующего состава. В Тюменскую облдуму избираются не только местные кандидаты, но и представители ХМАО и ЯНАО. Всего изберутся 48 депутатов.

Городская дума Тюмени.

Ожидается, что в 2026 году состоятся дополнительные выборы гордумы Тюмени. Все потому, что несколько депутатов могут перейти в заксобрание. По прогнозам источников агентства, гордуму могут покинуть депутаты фракции ЛДПР Дмитрий Ошурков и Руслан Сабиров. Опустеет и фракция «Справедливой России», откуда в заксо перейдет либо Николай Ремезков, либо Сергей Морев. Не исключены и перемены во фракции «Единой России». Так, спикер городской думы Светлана Иванова в сентябре может перейти в Госдуму.

Муниципальные и окружные думы.

Власти готовятся к дополнительным выборам Тобольской и Ялуторовской городских дум. Место в думе Тобольска освободилась после перехода спикера Андрея Ходосевича на пост главы Тобольского района. В 2026 году также пройдут выборы дум Уватского и Омутинского муниципальных округов.

