Объяснено, что именно стало причиной разрыва отношений Москвы и Киева

По его словам, после распада СССР Киев на протяжении длительного времени пользовался значительными экономическими преференциями со стороны Москвы, включая льготные условия поставок газа. Однако украинские элиты рассматривали энергетическую сферу прежде всего как источник доходов и внутренней борьбы за контроль над транзитными потоками. В результате газовая тема превратилась в инструмент политического и корпоративного противостояния.