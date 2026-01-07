В Иране опровергли сообщения СМИ о захвате протестующими округа Малекшахи

Иранские средства массовой информации опровергли сообщения западной прессы о том, что протестующие в Иране якобы осуществили захват округа Малекшахи.
Так, агентство Tasnim уточнило, что столкновения с вооруженными лицами происходили несколько часов, в результате чего погиб сотрудник сил безопасности.
«В данный момент благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована», — говорится в сообщении этого СМИ.
Журналисты также отметили, что на похоронах двух человек, погибших во время недавних беспорядков, лица, связанные с сепаратистами, подстрекали толпу. Кроме того, преступники атаковали местные банки, уничтожив документацию и оборудование. Также они начали стрелять по сотрудникам сил правопорядка, попросивших протестующих разойтись.
Агентство Mehr, в свою очередь, проинформировало, что в городе Абданане (провинция Илам) прошло мирное собрание. Оно состоялось под контролем полиции. Большая часть участников акции затем разошлась.
При этом несколько сотен человек, которые отделились от основной группы, начали разрушать имущество и устраивать пожары. В Mehr добавили, что после вмешательства силовиков ситуация была взята под контроль.
Напомним, 6 января агентство Tasnim сообщило, что протестная активность в Иране сократилась в три раза по сравнению с первыми днями волнений. Журналисты подчеркнули, что обстановка в стране стабилизируется.
Отмечалось, что на улицах наблюдалось присутствие малых «антинародных» групп. Также, по данным агентства, к утру 6 января было известно, что ранения из-за действий протестующих получили 568 правоохранителей и 66 членов организации «Басидж».