В Иране опровергли сообщения СМИ о захвате протестующими округа Малекшахи

Журналисты также отметили, что на похоронах двух человек, погибших во время недавних беспорядков, лица, связанные с сепаратистами, подстрекали толпу. Кроме того, преступники атаковали местные банки, уничтожив документацию и оборудование. Также они начали стрелять по сотрудникам сил правопорядка, попросивших протестующих разойтись.