Президент ЦАР: Африка не обязана выбирать сторону в украинском конфликте

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера резко отреагировал на критику Запада в адрес африканских стран за их умеренную позицию по украинскому конфликту.
«Некоторым кажется, что страны Африки проявляют излишний нейтралитет. Но именно это и есть наша принципиальная позиция. Мы не можем вмешиваться в данный конфликт, потому что не знаем ни его причин, ни всех обстоятельств», — заявил Туадера в интервью ТАСС.
Он также отметил, что африканские государства не намерены поддаваться давлению с целью занять чью-либо сторону на Украине.
Ранее сообщалось, что Туадера лидирует после первого раунда выборов президента. Он получил поддержку 76,15% избирателей.