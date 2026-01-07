Ричмонд
Президент ЦАР: Африка не обязана выбирать сторону в украинском конфликте

Лидер Центральноафриканской Республики Туадера ответил на обвинения Запада в нежелании поддерживать Украину.

Источник: Аргументы и факты

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера резко отреагировал на критику Запада в адрес африканских стран за их умеренную позицию по украинскому конфликту.

«Некоторым кажется, что страны Африки проявляют излишний нейтралитет. Но именно это и есть наша принципиальная позиция. Мы не можем вмешиваться в данный конфликт, потому что не знаем ни его причин, ни всех обстоятельств», — заявил Туадера в интервью ТАСС.

Он также отметил, что африканские государства не намерены поддаваться давлению с целью занять чью-либо сторону на Украине.

Ранее сообщалось, что Туадера лидирует после первого раунда выборов президента. Он получил поддержку 76,15% избирателей.