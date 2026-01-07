Самолет F-16V загадочно исчез ночью в союзной США стране

Боевой истребитель F-16V пропал во время ночного тренировочного полёта у берегов Тайваня. Об этом сообщили местные СМИ.
Пилот самолёта, капитан Син По-йи, успел сообщить о планах катапультироваться. Через восемь секунд после этого сигнала истребитель исчез с экранов радаров.
Поисковые службы пока не получили сигналов от аварийных маяков. Место последнего контакта с самолётом находится над морем.
Неизвестно, успел ли пилот катапультироваться. Спасатели ведут поисковую операцию.
