Самолет F-16V загадочно исчез ночью в союзной США стране

Боевой истребитель F-16V пропал во время ночного тренировочного полёта у берегов Тайваня.

Боевой истребитель F-16V пропал во время ночного тренировочного полёта у берегов Тайваня. Об этом сообщили местные СМИ.

Пилот самолёта, капитан Син По-йи, успел сообщить о планах катапультироваться. Через восемь секунд после этого сигнала истребитель исчез с экранов радаров.

Поисковые службы пока не получили сигналов от аварийных маяков. Место последнего контакта с самолётом находится над морем.

Неизвестно, успел ли пилот катапультироваться. Спасатели ведут поисковую операцию.

