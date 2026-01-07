Курганские VIP поздравили жителей с Рождеством

«Сердечно поздравляем православных христиан, всех, кто отмечает Рождество Христово, с этим светлым праздником! Много веков он служит нам символом духовного спасения, напоминает о любви, сострадании, милосердии», — обратились они к шадринцам. Руководители города отметили, что Рождество — это время теплых встреч, объединения семьи и близких, светлых мыслей и надежд. Они пожелали, чтобы праздник принес мир и согласие в каждый дом, наполнил души верой и надеждой.