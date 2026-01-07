Курганские VIP поздравили жителей с Рождеством

В Курганской области отмечают Рождество.
Курганские политики и высокопоставленные чиновники поздравили жителей с Рождеством. Праздник традиционно считается временем, когда люди не только собираются в кругу семьи, но и обращаются к духовным ценностям. Этот праздник имеет особое значение для верующих и является символом надежды, обновления и единения. URA.RU собрало информацию о том, какие поздравления для курганцев передают элиты.
Поздравление от вице-губернатора.
Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем поздравлении сделал акцент на нравственной составляющей праздника. Он отметил, что Рождество учит людей быть милосердными и внимательными друг к другу.
«Этот праздник учит нас быть милосердными, внимательно относиться друг к другу, помогать тем, кто больше всего нуждается в заботе и поддержке. И, конечно, верить. Верить в лучшее», — подчеркнул Алексеев. Вице-губернатор также пожелал, чтобы этот светлый праздник принес в каждый дом тепло и особую атмосферу доверия и любви, объединив всех жителей региона.
Духовное послание от депутата.
Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков обратился к землякам с традиционной молитвой и пожеланиями духовного благополучия. В своем поздравлении он процитировал тропарь Рождества Христова.
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!», — написал парламентарий. В завершение своего обращения Ильтяков пожелал курганцам мира, счастья, радости и взаимопонимания в семьях, а также духовного прозрения и искренности.
Совместное поздравление из Шадринска.
Руководители второго по величине города области — Шадринска — также не оставили своих жителей без праздничного обращения. Мэр города Антон Мокан и председатель Шадринской городской думы Владимир Пикалин выступили с совместным поздравлением.
«Сердечно поздравляем православных христиан, всех, кто отмечает Рождество Христово, с этим светлым праздником! Много веков он служит нам символом духовного спасения, напоминает о любви, сострадании, милосердии», — обратились они к шадринцам. Руководители города отметили, что Рождество — это время теплых встреч, объединения семьи и близких, светлых мыслей и надежд. Они пожелали, чтобы праздник принес мир и согласие в каждый дом, наполнил души верой и надеждой.
Поздравление от руководства Катайска.
Первый заместитель главы Катайского округа Глеб Морозов в своем поздравлении сделал акцент на семейных ценностях и позитивных ожиданиях от нового года.
«Это день, когда мы можем собраться с самыми близкими и родными людьми. А еще Рождество — это всегда предвкушение перемен, ожидание новых счастливых событий и чудесных мгновений», — подчеркнул Морозов. Он пожелал, чтобы праздничные дни стали началом прекрасного года для всех жителей округа. В его поздравлении прозвучали пожелания крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неугасаемой энергии и успехов.
Редакция информационного агентства URA.RU присоединяется к поздравлениям. Желаем всем жителям Курганской области крепкого здоровья и благополучия!