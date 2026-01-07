После прекращения огня на Украину могут быть отправлены тысячи французских военнослужащих, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde. По его словам, речь идет о силах обеспечения мира после подписания соглашения между Москвой и Киевом.
Французский лидер уточнил, что развертывание контингента будет заранее спланировано и пройдет в рамках зарубежных операций Парижа. Он вновь подчеркнул, что такие подразделения не будут вовлечены в боевые действия и предполагаются для использования в период после заключения мирного соглашения.
Ранее Макрон сообщал, что участники так называемой «коалиции желающих» намерены после завершения кризиса создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тысяч человек. По его словам, такие силы, по замыслу сторон, должны быть необходимы Киеву для обеспечения безопасности в будущем.
Ранее Зеленский также высказался о том, что он ожидает военное присутствие Британии и Франции на Украине «сразу после прекращения огня».
Напомним, в Российской Федерации неоднократно заявляли, что присутствие иностранных контингентов на территории Украины является недопустимым.