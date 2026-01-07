Минобороны намерено привлекать граждан Молдовы к учениям на добровольной основе

«Сейчас законодательство ограничивает нас только призывом резервистов, тех, у кого есть военный билет. С остальными мы не можем проводить сборы в мирное время. Поэтому мы намерены пересмотреть правовую часть, чтобы иметь возможность обучать тех, кто хочет, мужчин и женщин», — пояснил министр в эфире Moldova 1.