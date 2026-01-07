Ричмонд
Минобороны намерено привлекать граждан Молдовы к учениям на добровольной основе

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Министерство обороны Молдовы подготовит законодательную базу для расширения возможности привлекать граждан страны к участию в учениях на добровольной основе, заявил глава оборонного ведомства Анатолие Носатый.

Источник: Вадим Денисов/ТАСС

По его словам, это поможет повысить общенациональную готовность к непредсказуемым ситуациям.

«Сейчас законодательство ограничивает нас только призывом резервистов, тех, у кого есть военный билет. С остальными мы не можем проводить сборы в мирное время. Поэтому мы намерены пересмотреть правовую часть, чтобы иметь возможность обучать тех, кто хочет, мужчин и женщин», — пояснил министр в эфире Moldova 1.

По его словам, в 2026 году будет завершена разработка соответствующего законопроекта и бюджета для него.

Носатый также сообщил, что Минобороны намерено усовершенствовать нормативную базу для того, чтобы привлечь молодежь к выбору военной карьеры и службы по контракту, снижая зависимость Нацармии от срочнослужащих.

«Многие хотят остаться в Национальной армии, видя, какие возможности у нас есть и как она модернизировалась. Увеличение числа служащих по контракту уменьшает необходимость срочного призыва, но обучение граждан должно существовать в различных формах», — подчеркнул министр.