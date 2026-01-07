СМИ раскрыли подробности плана США по Гренландии

До этого супруга советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой остров окрашен в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США овладеть Гренландией.