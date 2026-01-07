Захарова сказала, какое слово часто звучало в СБ ООН в связи с Венесуэлой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле многие употребляли слово «шок», сообщает radiosputnik.ru.
Захарова сказала, что слышала слово «шок» практически с первых же минут экстренного заседания Совбеза ООН. Его употребляли многие, в числе которых постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и представители КНР.
Как предположила Захарова, слово часто звучало, поскольку соединяло юридическую и морально-этическую оценку событий лучше любой правовой категории.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, осудили действия Соединенных штатов.
