Названы новые очаги боевых столкновений — Африка выходит на первый план

Африка в 2026 году может превратиться в одну из ключевых зон военных конфликтов на фоне нарастающего глобального противостояния. Такой прогноз озвучил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.
По его оценке, развитие международной обстановки будет во многом определяться уже существующими кризисами. Центральным из них остается украинский конфликт, в который вовлечено значительное число государств, прежде всего стран Запада. Высокая интенсивность боевых действий делает его главным фактором нестабильности, при этом основные ожидания мировых игроков по-прежнему связаны с попытками его урегулирования.
Серьезным источником рисков, как и ранее, остается Ближний Восток. Регион характеризуется плотным переплетением этнических, религиозных и геополитических противоречий, а также активным вмешательством внешних сил, включая Израиль, Турцию и страны арабского мира. Еще одним потенциально опасным направлением эксперт назвал Тайваньский пролив, где, несмотря на заявления Пекина об отсутствии намерений решать вопрос силовым путем, сама конфигурация диалога продолжает подталкивать стороны к жестким сценариям.
Особое внимание Коньков уделил Африке. По его словам, континент все отчетливее превращается в пространство перспективного столкновения интересов крупных держав. Африка рассматривается как арена глобального противостояния по линиям Восток — Запад и Север — Юг, что придает происходящему там особое значение для мировой политики.
Кроме того, политолог напомнил, что на протяжении 2025 года Вашингтон неоднократно заявлял о своих амбициях в отношении Гренландии, Канады и Панамы. Под лозунгами борьбы с наркотрафиком США усиливают политическое влияние в Латинской Америке, что, по оценке эксперта, неизбежно будет иметь конфликтное измерение.
В целом, как считает Коньков, вооруженные конфликты в мире никуда не исчезнут. Вопрос заключается лишь в том, какие из существующих и потенциальных противоречий в ближайшее время перейдут в открытую, горячую фазу.
