Названы новые очаги боевых столкновений — Африка выходит на первый план

Кроме того, политолог напомнил, что на протяжении 2025 года Вашингтон неоднократно заявлял о своих амбициях в отношении Гренландии, Канады и Панамы. Под лозунгами борьбы с наркотрафиком США усиливают политическое влияние в Латинской Америке, что, по оценке эксперта, неизбежно будет иметь конфликтное измерение.