«У нас активнейшим образом продолжает развиваться дипломатия на направлении стран, как мы их сейчас называем, мирового большинства — Азия, Африка, Латинская Америка. И изоляция, о которой Запад твердит, на самом деле является самоизоляцией этого самого западного мира. Были совершенно позорные ситуации, когда на мероприятиях международных, в рамках Группы двадцати, например, они договаривались не подавать руку российским представителям. Когда видели нас в каких-то коридорах рядом с залом заседаний, делали вид, что они смотрят в другую сторону, убегали — взрослые люди», — рассказал министр.
Лавров: Запад допускал «позорные ситуации», пытаясь изолировать РФ
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Запад допускал «совершенно позорные ситуации» на многосторонних мероприятиях, когда пытался утвердить «изоляцию» России. В итоге она обернулась самоизоляцией Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью в рамках акции «Елка желаний».
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше