Лавров: Запад допускал «позорные ситуации», пытаясь изолировать РФ

«У нас активнейшим образом продолжает развиваться дипломатия на направлении стран, как мы их сейчас называем, мирового большинства — Азия, Африка, Латинская Америка. И изоляция, о которой Запад твердит, на самом деле является самоизоляцией этого самого западного мира. Были совершенно позорные ситуации, когда на мероприятиях международных, в рамках Группы двадцати, например, они договаривались не подавать руку российским представителям. Когда видели нас в каких-то коридорах рядом с залом заседаний, делали вид, что они смотрят в другую сторону, убегали — взрослые люди», — рассказал министр.