Раскрыто, почему в Германии развалилась коалиция СДПГ и партии Вагенкнехт

Коалиция СДПГ и BSW была создана в декабре 2024 года и изначально имела крайне шаткое преимущество — всего в два мандата. Кризис разразился в ноябре, когда сразу четыре депутата покинули ряды BSW, заявив о «авторитарных тенденциях» внутри партии. Позднее двое из них вернулись, однако политическая конструкция уже дала трещину.