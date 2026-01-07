Раскрыто, почему в Германии развалилась коалиция СДПГ и партии Вагенкнехт

В федеральной земле Бранденбург прекратила существование единственная на региональном уровне коалиция Социал-демократической партии Германии и BSW. О завершении сотрудничества объявил премьер-министр земли Дитмар Войдке.
По его словам, формальный поводом стал выход нескольких депутатов из фракции BSW в земельном парламенте. В результате правящий альянс утратил большинство. Войдке констатировал, что после распада фракции исчезла основа для работы коалиции на базе демократического большинства, а вместе с этим утратил силу и коалиционный договор.
Фактически в Бранденбурге теперь действует правительство меньшинства. Глава земли сообщил, что намерен начать консультации с христианскими демократами о возможности формирования новой коалиции. При этом вариант досрочных выборов он исключил.
Коалиция СДПГ и BSW была создана в декабре 2024 года и изначально имела крайне шаткое преимущество — всего в два мандата. Кризис разразился в ноябре, когда сразу четыре депутата покинули ряды BSW, заявив о «авторитарных тенденциях» внутри партии. Позднее двое из них вернулись, однако политическая конструкция уже дала трещину.
Окончательным ударом стал уход из BSW бывшего руководителя земельного отделения партии, вице-премьера Бранденбурга Роберта Крумбаха. Он перешел в Социал-демократическую партию, лишив коалицию последних шансов сохранить устойчивость.
После этого СДПГ выдвинула BSW ультиматум с требованием публично подтвердить приверженность коалиции всеми депутатами. Партия Сары Вагенкнехт отказалась выполнять это условие, что и привело к официальному распаду правящего союза.
Читайте также: По ту сторону рельсов: как один допрос привёл ребёнка к смертной казни.