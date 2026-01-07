Италия подтвердила отказ отправлять военнослужащих на Украину

Италия отказалась от размещения своих войск на территории Украины в рамках будущих гарантий безопасности Киеву. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января. Её заявление опубликовано на официальном сайте правительства Италии.
«Премьер-министр Мелони вновь подтвердила ключевые позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских военнослужащих на украинской земле», — сказано в пресс-релизе.
В документе также отмечается, что участники встречи обсудили доработку механизмов безопасности, которые войдут в широкий пакет соглашений, направленных на обеспечение суверенитета и независимости Украины. Среди таких мер — мониторинг соблюдения прекращения огня и укрепление потенциала ВСУ.
Об отказе присоединяться к многонациональным силам коалиции также проинформировали Хорватия, Румыния, Чехия.
При этом французский президент Эммануэль Макрон допустил отправку тысяч французских военных на Украину.