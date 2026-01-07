Италия подтвердила отказ отправлять военнослужащих на Украину

Италия отказалась от размещения своих войск на территории Украины в рамках будущих гарантий безопасности Киеву. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января. Её заявление опубликовано на официальном сайте правительства Италии.