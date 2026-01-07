Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Италия подтвердила отказ отправлять военнослужащих на Украину

Италия не будет отправлять военных на Украину, заявила премьер Мелони.

Источник: Аргументы и факты

Италия отказалась от размещения своих войск на территории Украины в рамках будущих гарантий безопасности Киеву. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января. Её заявление опубликовано на официальном сайте правительства Италии.

«Премьер-министр Мелони вновь подтвердила ключевые позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности исключение размещения итальянских военнослужащих на украинской земле», — сказано в пресс-релизе.

В документе также отмечается, что участники встречи обсудили доработку механизмов безопасности, которые войдут в широкий пакет соглашений, направленных на обеспечение суверенитета и независимости Украины. Среди таких мер — мониторинг соблюдения прекращения огня и укрепление потенциала ВСУ.

Об отказе присоединяться к многонациональным силам коалиции также проинформировали Хорватия, Румыния, Чехия.

При этом французский президент Эммануэль Макрон допустил отправку тысяч французских военных на Украину.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше