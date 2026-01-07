Ричмонд
США перебросили самолеты и два вертолета на базы в Британии, пишет Times

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США перебросили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании, при этом в британском министерстве обороны эту информацию комментировать отказались, утверждает газета Times.

Источник: Reuters

«С субботы на трех базах Королевских ВВС в Саффолке и Глостершире приземлился флот из как минимум 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и двух тяжело вооруженных вертолетов AC-130J Ghostrider», — говорится в материале издания.

По информации газеты, на борту Globemaster могли находиться как минимум пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, которые применяются при проведении спецопераций.

Как отмечает Times, базы, на которые прибыли самолеты, используются совместно Королевскими ВВС и ВВС США.