США перебросили самолеты и два вертолета на базы в Британии, пишет Times

«С субботы на трех базах Королевских ВВС в Саффолке и Глостершире приземлился флот из как минимум 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и двух тяжело вооруженных вертолетов AC-130J Ghostrider», — говорится в материале издания.
По информации газеты, на борту Globemaster могли находиться как минимум пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, которые применяются при проведении спецопераций.
Как отмечает Times, базы, на которые прибыли самолеты, используются совместно Королевскими ВВС и ВВС США.