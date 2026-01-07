США перебросили самолеты и два вертолета на базы в Британии, пишет Times

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США перебросили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании, при этом в британском министерстве обороны эту информацию комментировать отказались, утверждает газета Times.