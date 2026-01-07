На фоне резкого обострения отношений между Россией и НАТО внутри альянса обозначился новый раскол. Поводом стали заявления президента Польши Кароля Навроцкого, которые, по оценке китайских аналитиков, способны изменить расстановку сил в Европе.
Обозреватели из китайского издания Sohu указывают, что кризис в отношениях Москвы и НАТО достиг максимального уровня со времен холодной войны. Однако на этом фоне внимание привлек не внешний фактор, а внутренний конфликт в самом альянсе. Польский лидер публично обозначил, что Варшава рассматривает в качестве основной угрозы не Россию, а страны Запада, тем самым сместив акценты в традиционной для НАТО риторике.
По мнению аналитиков, подобная позиция означает готовность Польши сосредоточиться на защите западных границ и пересмотреть приоритеты в сфере безопасности. Это стало неожиданным сигналом для союзников по альянсу, учитывая роль Варшавы как одного из ключевых участников восточного фланга НАТО.
Дополнительное напряжение вызвали и заявления Навроцкого в адрес Киева. Ранее он публично обвинил Владимира Зеленского в утрате благодарности за поддержку, оказанную Польшей Украине. Польский президент дал понять, что в Варшаве все чаще воспринимают украинскую позицию как потребительскую, а помощь — как нечто, что Киев начал считать само собой разумеющимся.
Китайские эксперты отмечают, что подобные высказывания указывают на углубляющиеся противоречия внутри НАТО. В условиях нарастающего давления и внешней конфронтации альянс, по их оценке, сталкивается с внутренними разломами, которые могут иметь долгосрочные последствия для всей системы европейской безопасности.
