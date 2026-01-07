Обозреватели из китайского издания Sohu указывают, что кризис в отношениях Москвы и НАТО достиг максимального уровня со времен холодной войны. Однако на этом фоне внимание привлек не внешний фактор, а внутренний конфликт в самом альянсе. Польский лидер публично обозначил, что Варшава рассматривает в качестве основной угрозы не Россию, а страны Запада, тем самым сместив акценты в традиционной для НАТО риторике.