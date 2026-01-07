Как отмечали Новый год депутаты Сургута

Депутат Василий Птицын катался с семьей на лыжах.
Депутаты Сургута встретили Новый год по-разному. Самый богатый депутат города Евгений Барсов отметил праздник на собственном аэродроме, спикер думы Александр Олейников предпочел работу отдыху, а парламентарий Василий Птицын, в отношении которого накануне Нового года прокуратура требовала лишения мандата, отправился кататься на лыжах. О том, как они провели праздничные дни, депутаты рассказали корреспонденту URA.RU в телефонных разговорах.
«Мы встретились на аэродроме. Тут у нас летчики, парашютисты — все собрались, как обычно. Это уже традиция. Посмотрели выступление президента, потом потанцевали, попели и разошлись», — рассказал Барсов. Он добавил, что уже в первые дни нового года активно работает и занимается подготовкой авиатехники.
Спикер городской думы Александр Олейников выбрал иной формат. Новый год он начал с участия в спортивном мероприятии. «Первого января я участвовал в забеге “Кристальной трезвости”. А 31 декабря и 1 января работал. У меня друзья на СВО, которым я помогаю, им не до праздников, и я с ними солидарен. Поэтому основную часть каникул проведу на работе», — сообщил Олейников.
Василий Птицын традиционно сделал выбор в пользу активного отдыха с семьей. Праздники он проводит на горнолыжном курорте Пермского края. «У меня всегда спортивный отдых. Я вместе с семьей катался на лыжах, на Губахе. Я всегда с семьей катаюсь», — отметил депутат.
Классический семейный формат выбрал депутат Дмитрий Нечепуренко. «Я просто отмечал Новый год дома с семьей. В основном с детьми — по городкам, по детским площадкам», — рассказал он.