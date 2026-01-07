Как отмечали Новый год депутаты Сургута

Спикер городской думы Александр Олейников выбрал иной формат. Новый год он начал с участия в спортивном мероприятии. «Первого января я участвовал в забеге “Кристальной трезвости”. А 31 декабря и 1 января работал. У меня друзья на СВО, которым я помогаю, им не до праздников, и я с ними солидарен. Поэтому основную часть каникул проведу на работе», — сообщил Олейников.