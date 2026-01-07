Взгляд в будущее: каким будет новое десятилетие партнерства Казахстана и Китая

В 2025 году стороны совместно отметили 120-летие со дня рождения Сянь Синхая, стали свидетелями повторного открытия памятника Си Синхаю и прилагающей к нему площади после реставрации, а также встретили первый международный туристический поезд Китай — Центральная Азия по маршруту «Сиань — Алматы». Третья «Мастерская Лу Бань» официально начала работу на базе ALT Университета имени Мухамеджана Тынышпаева; международный институт «Цифровых технологий и робототехники» и Центр робототехники открылись в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, придав новый импульс образовательному сотрудничеству. Успешно прошли «Неделя гуманитарных и туристических обменов Сиань — Алматы», культурно-туристическая презентация «Родина Конфуция — гостеприимный Шаньдун», «Культурный тур Пекинской оперы в Алматы», масштабное мероприятие Аудиовизуальный Пекин «Связующая нить Шёлкового пути — совместное сияние Пекина и Алматы», а также серия мероприятий «Синьцзян — чудесное место», придав дополнительные яркие акценты Году туризма Китая в Казахстане.