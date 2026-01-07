Взгляд в будущее: каким будет новое десятилетие партнерства Казахстана и Китая

Совместными усилиями вписать новую страницу в историю китайско-казахстанских отношений.
В 2025 году под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения сохраняли стабильное и устойчивое развитие. Сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах последовательно углублялось и в условиях сложной и меняющейся международной обстановки стало образцом добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между соседними государствами, создавая для народов двух стран всё более ощутимые плоды в сфере повышения благосостояния.
Стратегическое руководство глав государств способствует формированию консенсуса.
В июне 2025 года Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Астану для участия во втором саммите «Китай — Центральная Азия»; в августе Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
В течение года главы двух государств дважды встречались, совместно наметив стратегический курс развития китайско-казахстанских отношений. Политическое взаимодоверие между сторонами продолжает укрепляться. Китай и Казахстан оказывают твердую поддержку друг другу в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. Казахстанская сторона вновь подтвердила неизменную приверженность принципу «одного Китая», китайская сторона твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также самостоятельно выбранный им путь развития. Обе страны последовательно поддерживают сотрудничество в международных и многосторонних делах, внося весомый вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе.
Практическое сотрудничество придает импульс развитию.
Согласно данным китайской стороны, за январь—ноябрь 2025 года объём двусторонней торговли между Китаем и Казахстаном достиг 43,8 млрд долларов США, увеличившись на 9,3% в годовом исчислении и вновь достигнув исторического максимума. В течение года были установлены новые побратимские связи, в том числе между городами Шанхай и Алматы, что открыло новую страницу высококачественного развития межрегионального сотрудничества. Официально введён в эксплуатацию проект логистического терминала «Китай (Сиань) — Казахстан», запущен проект строительства второй линии железной дороги Достык — Мойынты, последовательно наращивается пропускная способность маршрутов Китай—Европа. Завершена реконструкция автодорожного проекта компании CITIC Construction, успешно начато строительство мультимодального логистического хаба компании YTO Express в Центральной Азии.
Всё больше китайских автомобильных брендов выходит на рынок Казахстана, модернизируются трансграничные электронные платёжные системы, достигнуты весомые результаты в сельскохозяйственном сотрудничестве. Совместно разработанная Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом КНР наноспутник «Китай — Казахстан» для оперативного дистанционного зондирования Земли был успешно выведен на орбиту. Всё это наглядно свидетельствует о том, что совместное высококачественное строительство инициативы «Один пояс и один путь» уверенно продвигается вперёд.
Сближение народов открывает новую страницу гуманитарных обменов.
В 2025 году стороны совместно отметили 120-летие со дня рождения Сянь Синхая, стали свидетелями повторного открытия памятника Си Синхаю и прилагающей к нему площади после реставрации, а также встретили первый международный туристический поезд Китай — Центральная Азия по маршруту «Сиань — Алматы». Третья «Мастерская Лу Бань» официально начала работу на базе ALT Университета имени Мухамеджана Тынышпаева; международный институт «Цифровых технологий и робототехники» и Центр робототехники открылись в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, придав новый импульс образовательному сотрудничеству. Успешно прошли «Неделя гуманитарных и туристических обменов Сиань — Алматы», культурно-туристическая презентация «Родина Конфуция — гостеприимный Шаньдун», «Культурный тур Пекинской оперы в Алматы», масштабное мероприятие Аудиовизуальный Пекин «Связующая нить Шёлкового пути — совместное сияние Пекина и Алматы», а также серия мероприятий «Синьцзян — чудесное место», придав дополнительные яркие акценты Году туризма Китая в Казахстане.
АО «Пассажирские перевозки».
Выставки «Китайское искусство идей: Шедевры из Национального художественного музея Китая» и «Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна» успешно прошли в Алматы. Авиакомпании Air China, China Eastern и China Southern открыли новые авиарейсы между Китаем и Казахстаном, формируя новые прочные мосты дружбы между народами.
2026 год ознаменует 34-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Недавно успешно состоялся четвёртый пленум ЦК КПК 20-го созыва, а реализация Пятнадцатого пятилетнего плана начнётся в установленные сроки, открывая новую страницу китайской модернизации. Казахстан последовательно продвигает реформы и, несомненно, добьётся новых достижений на пути строительства «Справедливого Казахстана». Как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, «Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе своего развития и возрождения, являются попутчиками на пути модернизации».
Генеральное консульство готово совместно с представителями всех кругов Казахстана активно реализовывать важные договорённости, достигнутые главами двух государств, прилагая усилия к написанию новой страницы в истории вечного всестороннего стратегического партнёрства между Китаем и Казахстаном и формированию ещё более тесного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы. В начале Года Лошади искренне желаем народам двух государств успехов, а китайско-казахстанским отношениям — уверенного и динамичного развития.