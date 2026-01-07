Сотрудников правопорядка в РУз начнут премировать за обеспечение безопасности в махаллях

Председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей, города Ташкента, районов и городов раз в месяц будут выезжать не менее чем в 2 махалли со сложной криминальной ситуацией, изучать работу с молодежью, женщинами и безработными, а также принимать меры по устранению социальных и бытовых проблем.