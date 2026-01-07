Сотрудников правопорядка в РУз начнут премировать за обеспечение безопасности в махаллях

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Сотрудников правопорядка в Узбекистане будут премировать за обеспечение безопасности в махаллях. Это определено в соответствующем постановлении главы республики, сообщает UzA.
В соответствии с документом, ежеквартально не менее 15 руководителей и работников госорганов, показавших хорошие результаты в работе по обеспечению безопасности в махаллях, будут получать денежные премии за счет местных бюджетов. Их кандидатуры будут вносить Председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и города Ташкента, районов (городов).
Кроме того, ответственных руководителей и работников, внесших достойный вклад в работу по созданию безопасной среды в махаллях, станут ежегодно рекомендовать на государственные награды в связи с Днем работников системы махалли.
Цели постановления:
резкое снижение уровня преступности путем эффективного внедрения системы адресных профилактических мер по надежному обеспечению безопасной среды в махаллях с определением приоритетной задачи — повышение эффективности социальной профилактики;
определение новых механизмов работы по раннему предупреждению преступлений, совершаемых в рамках семейно-бытовых отношений, а также преступлений, совершаемых женщинами и молодежью, путем анализа их истинных факторов на основе научных подходов;
создание системы оперативного реагирования на обращения по любым незаконным фактам, достижение удовлетворенности населения путем эффективного налаживания деятельности в этом направлении непосредственно на местах.
В целях организации адресной работы, направленной на создание эффективной системы раннего предупреждения преступности в махаллях, в 2026 году определенные территории закрепят за ответственными руководителями и учреждениями в следующем порядке:
махалли с тяжелой криминогенной обстановкой — за хокимами районов (городов), прокурорами и начальниками органов внутренних дел и их заместителями;
махалли, находящиеся в «красной» категории в течение пяти лет, — за начальниками территориальных управлений Нацгвардии, заместителями начальников органов внутренних дел и заместителями хокимов областного уровня;
махалли, остающиеся в «красной» категории в течение трех лет, — за образовательными и научными организациями органов правопорядка;
районы и города с наиболее тяжелой криминогенной обстановкой — за первыми заместителями прокуроров и начальников органов внутренних дел областного уровня;
махалли с наибольшим удельным весом преступности среди женщин, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками, а также конфликтных семей — соответственно за начальниками управлений семьи и женщин, здравоохранения и юстиции областного уровня.
На закрепленных ответственных руководителей и учреждения возложат строгую персональную ответственность за:
создание модели организации ранней профилактики правонарушений на своей территории;
обеспечение полноценной реализации мер, определенных территориальными «дорожными картами»;
эффективное налаживание системы социальной профилактики.
Председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей, города Ташкента, районов и городов раз в месяц будут выезжать не менее чем в 2 махалли со сложной криминальной ситуацией, изучать работу с молодежью, женщинами и безработными, а также принимать меры по устранению социальных и бытовых проблем.
«Внедряется практика проведения в махаллях республики “Недели социальной профилактики” под руководством местных хокимиятов», — говорится в тексте документа.
В планах также разработка до 1 ноября 2026 года и популяризация мобильного приложения «Менинг инспекторим» («Мой инспектор»). Данное приложение создаст возможность для онлайн-диалога граждан с инспекторами по профилактике махалли, отправки фото-, аудио-, видеосообщений и тревожных сообщений, а также для оценки работы инспекторов.
Еще одно нововведение, которое необходимо осуществить до 1 мая 2026-го — внедрение, а также интеграция между судами модуля «E-nizoli oila» информационной системы «E-ijtimoiy profilaktika». Он позволит осуществлять сбор, анализ и мониторинг данных о конфликтных семьях.