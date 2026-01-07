Власти Флориды намерены выдвинуть обвинения против Мадуро

Также губернатор выступил с утверждением, что Мадуро был «сильно связан с контрабандой наркотиков, особенно во Флориду». По словам Десантиса, похищенный венесуэльский лидер якобы освобождал заключенных из тюрем страны и «отправлял их в Америку через границу», в результате чего «некоторые из них оказывались во Флориде». В частности, Десантис утверждал, что на территории штата оказались члены объявленной в США террористической группировки из Венесуэлы Tren de Aragua («Поезд Арагуа»). Отправку преступников во Флориду следует считать «крайне враждебным актом», который нарушает законы штата о «ввозе преступных элементов», добавил губернатор.