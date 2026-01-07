Власти Флориды намерены выдвинуть обвинения против Мадуро

«Мы очень серьезно рассматриваем возможность возбудить дело против Николаса Мадуро на уровне штата. [Когда я говорю “мы”, это] не только я лично. Я, конечно, буду поддерживать это дело, но оно будет проходить через генеральную прокуратуру», — сказал Десантис журналистам. Его слова приводит газета Miami Herald.
Также губернатор выступил с утверждением, что Мадуро был «сильно связан с контрабандой наркотиков, особенно во Флориду». По словам Десантиса, похищенный венесуэльский лидер якобы освобождал заключенных из тюрем страны и «отправлял их в Америку через границу», в результате чего «некоторые из них оказывались во Флориде». В частности, Десантис утверждал, что на территории штата оказались члены объявленной в США террористической группировки из Венесуэлы Tren de Aragua («Поезд Арагуа»). Отправку преступников во Флориду следует считать «крайне враждебным актом», который нарушает законы штата о «ввозе преступных элементов», добавил губернатор.
По его словам, эти пункты обвинения не значатся в обвинительном заключении властей штата Нью-Йорк.
В X Десантис намекнул, что дело будет заведено в Майами. Он подчеркнул, что обвинения могут быть предъявлены «как на уровне штата, так и на федеральном уровне», поскольку это разные юрисдикции.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захвалили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.